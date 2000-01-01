Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Катар будет рад видеть Израиль у себя на ЧМ-2022 | Фото: The Israel Project/Flickr11.10 21:44   MIGnews.com

Катар будет рад видеть Израиль у себя на ЧМ-2022

Если сборная Еврейского государства пройдет квалификационный отбор на Чемпионат мира на футболу 2022 года, израильских болельщиков с радостью примут в Катаре, где будут проходить соревнования, заявил в интервью New York Times председатель местного оргкомитета ЧМ Хассан аль-Тавади.

"Стоит ли Израилю участвовать в квалификации, будут ли рады его команде и ее фанатам?" – спросил его журналист.

"Рады будут всем. Ответ на ваш ответ прост: рады будут всем", - ответил аль-Тавади.

В то же время, помимо арабо-израильского конфликта, для болельщиков (по некоторым оценкам, ожидается, что поддержать своих кумиров в Катар прилетят более 1,2 иностранцев) могут поджидать и другие малоприятные аспекты пребывания в мусульманской стране.

"Мы всегда очень четко это оговаривали: употреблять алкоголь будет можно, но не в общественных местах. Это разрешат, например, в определенных локациях, но вам не разрешат ходить по улице, распивая спиртное", - пояснил он.

На вопрос о геях Хассан аль-Тавади также попытался заверить, что представителям нетрадиционной ориентации также нечего опасаться.

"Все просто: в Катаре будут рады всем. Единственное, о чем мы просим приезжающих – это обыкновенное уважение. Помните, что мы уверенно консервативный народ. Публичное проявление любви не является частью нашей культуры. Все, о чем мы просим каждого фаната, каждому из которых будут рады, - это уважение", - сказал он.

Он уверяет, что существующая в регионе любовь к футболу может объединить людей и заставить их забыть о политических разногласиях.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:23
Премьер Испании дал Каталонии пять дней на самоопределение
21:11
Народ КНДР требует наказать США "огненным градом"
20:40
Глава МИД Сербии спел песню Эрдогану
20:29
Яалон: Биби добивался отмены тендера на покупку подлодок
19:55
Трамп назвал "фейком" план по увеличению ядерного арсенала
19:44
Facebook и Instagram не работают
18:22
Дэниел Рэдклифф освоил израильский акцент
17:54
Арестован араб, готовивший теракт
17:52
Истребитель ВВС США разбился у берегов Японии
16:51
Система продолжает бить по Эльору Азарии
16:13
Бразильский ресторан извинился за "израильский геноцид"
15:27
Женщина оформила брак со своей собакой
14:47
ЦАХАЛ: Обстрел из сектора Газа
14:15
Лохан встала на защиту Вайнштейна
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus