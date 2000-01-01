11.10 21:44 MIGnews.com

Катар будет рад видеть Израиль у себя на ЧМ-2022

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Если сборная Еврейского государства пройдет квалификационный отбор на Чемпионат мира на футболу 2022 года, израильских болельщиков с радостью примут в Катаре, где будут проходить соревнования, заявил в интервью New York Times председатель местного оргкомитета ЧМ Хассан аль-Тавади."Стоит ли Израилю участвовать в квалификации, будут ли рады его команде и ее фанатам?" – спросил его журналист."Рады будут всем. Ответ на ваш ответ прост: рады будут всем", - ответил аль-Тавади.В то же время, помимо арабо-израильского конфликта, для болельщиков (по некоторым оценкам, ожидается, что поддержать своих кумиров в Катар прилетят более 1,2 иностранцев) могут поджидать и другие малоприятные аспекты пребывания в мусульманской стране."Мы всегда очень четко это оговаривали: употреблять алкоголь будет можно, но не в общественных местах. Это разрешат, например, в определенных локациях, но вам не разрешат ходить по улице, распивая спиртное", - пояснил он.На вопрос о геях Хассан аль-Тавади также попытался заверить, что представителям нетрадиционной ориентации также нечего опасаться."Все просто: в Катаре будут рады всем. Единственное, о чем мы просим приезжающих – это обыкновенное уважение. Помните, что мы уверенно консервативный народ. Публичное проявление любви не является частью нашей культуры. Все, о чем мы просим каждого фаната, каждому из которых будут рады, - это уважение", - сказал он.Он уверяет, что существующая в регионе любовь к футболу может объединить людей и заставить их забыть о политических разногласиях.