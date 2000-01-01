12.01 20:48 MIGnews.com

Беспорядки в Ткоа и Иудее: ранен палестинский араб

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Военнослужащие ЦАХАЛа открыли огонь по палестинцу, бросившему в них бутылку с зажигательной смесью. Это произошло во время арабских беспорядков возле поселения Ткоа в Иудее.О состоянии раненого не сообщается.Пострадавший с ранением конечностей эвакуирован бригадой медиков "Красного полумесяца". Среди израильских военнослужащих пострадавших нет.Напомним, после завершения пятничной молитвы на Храмовой горе в Иерусалиме с новой силой возобновились акции протеста на территории Палестинской автономии и в секторе Газы.