12.01 20:48 MIGnews.com
Беспорядки в Ткоа и Иудее: ранен палестинский араб
Военнослужащие ЦАХАЛа открыли огонь по палестинцу, бросившему в них бутылку с зажигательной смесью. Это произошло во время арабских беспорядков возле поселения Ткоа в Иудее.
О состоянии раненого не сообщается.
Пострадавший с ранением конечностей эвакуирован бригадой медиков "Красного полумесяца". Среди израильских военнослужащих пострадавших нет.
Напомним, после завершения пятничной молитвы на Храмовой горе в Иерусалиме с новой силой возобновились акции протеста на территории Палестинской автономии и в секторе Газы.
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