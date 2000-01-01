Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Беспорядки в Ткоа и Иудее: ранен палестинский араб | Фото:12.01 20:48   MIGnews.com

Беспорядки в Ткоа и Иудее: ранен палестинский араб

Военнослужащие ЦАХАЛа открыли огонь по палестинцу, бросившему в них бутылку с зажигательной смесью. Это произошло во время арабских беспорядков возле поселения Ткоа в Иудее.

О состоянии раненого не сообщается.

Пострадавший с ранением конечностей эвакуирован бригадой медиков "Красного полумесяца". Среди израильских военнослужащих пострадавших нет.

Напомним, после завершения пятничной молитвы на Храмовой горе в Иерусалиме с новой силой возобновились акции протеста на территории Палестинской автономии и в секторе Газы.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:21
Чили: перед визитом папы римского произошли взрывы в церквях
21:17
Стивена Сигала обвинили в сексуальных домогательствах
20:37
Жуткое ДТП в Праге, есть погибшие
20:13
Иранская журналистка рассказала о любви к Израилю
19:48
В Саудовской Аравии появился первый женский автосалон
19:07
Ким Чен Ын заявил, что КНДР выдержит 100 лет санкций
18:38
Уничтожение боевиков, напавших на Хмеймим: ВИДЕО  
18:07
14-летняя модель покончила с собой из-за травли в сети
17:56
Россия отмстила за обстрел Хмеймим
17:34
В Акко обнаружен предмет, похожий на взрывное устройство
17:17
Трамп опроверг слова о "странах-гадюшниках"
16:27
В ООН назвали слова Трампа о мигрантах расистскими
15:48
На ядерном полигоне КНДР зафиксировали странную активность
14:46
Ушел из жизни последний организатор восстания в Собиборе
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus