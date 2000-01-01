12.01 07:53 MIGnews.com

Марокко не станет лишать гражданства за переезд в Иерусалим

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Крупнейшая оппозиционная Партия подлинности и современности Марокко отозвала представленный своим лидером Ильясом Эль-Омари законопроект, после принятия которого марокканские евреи, переехавшие в Иерусалим или израильские поселения, могли быть лишены гражданства.О данной инициативе Эль-Омари сообщил, спустя несколько дней после встречи с главой политбюро ХАМАСа Халедом Машалем, который в конце прошлого месяца посетил Рабату с рабочим визитом.Однако недовольство еврейской общины Марокко заставило Эль-Омари пересмотреть свою позицию. На прошлой неделе он встретился с генеральным секретарем Федерации марокканских евреев во Франции Симоном Скирой – одним из лидеров кампании против законопроекта."Я объяснил ему, что в настоящее время в Израиле проживает 800 тысяч человек с марокканским гражданством", - сказал Сикра в интервью изданию Times of Israel.Как он отмечает, когда они затронули вопрос Иерусалима, оказалось, что Эль-Омари "понятия не имел, как разделен этот город" и поэтому не различал его восточную и западную часть. А касательно проживающих в поселениях марокканских граждан, Сикра объяснил это дешевизной жилья, так как марокканские евреи не могут позволить себе жить в других местах."Жить туда их отправило правительство. Биби предлагает им квартиры по 1000 шекелей", - добавил он.Председатель федерации марокканских евреев утверждает, что реакция Эль-Омари были в целом положительной и в конце встречи он согласился отозвать свой законопроект, а через неделю он позвонил и сказал, что целью всей этой затеи было "успокоить Машаля".