12.01 09:31 MIGnews.com

ООП прекратит признание Государства Израиль

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Исполнительный комитет Организации освобождения Палестины намерен отказаться от официального признания Израиля и принятия Вашингтона в качестве посредника в арабо-израильском мирного процесса. Вместо этого ООП будет придерживаться "международной формулы" для достижения собственной государственности.Согласно опубликованному заявлению ООП, целью данной инициативы является не только пересмотр параметров будущих отношений с Израилем и США, но и изменение статуса ПА с "переходного органа" на "государство, находящееся под оккупацией".Окончательно детали такого решения должны быть доработаны на следующем совещании ООП в середине января.Напомним, что ПА была сформирована после подписания в 1993 году Соглашений в Осло как временный орган управления и в рамках окончательного мирного соглашения должна была быть распущена не позднее, чем через пять лет.Теперь же, спустя два с половиной десятилетия, именно это и угрожает сделать ООП, считая, что лишь так можно избавиться от политических обязательств, предусмотренных соглашениями с Израилем.По словам члена Исполкома ООП Ахмеда Майдалани, Израиль не выполнил ни одно условие Соглашений, что, в свою очередь, само-собой освобождает ПА от ее обязанностей."Я считаю, что мы запоздали в принятии этого решения и его реализации, чем создаем пропасть между руководством ПА и палестинским народом", - цитирует его издание The Media Line.Однако, как пишет это же издание, среди палестинцев мнения на этот счет не совсем однозначны. Многие призывают руководство автономии уйти в отставку, называя его некомпетентным, другие скептически относятся к угрозам ООП, напоминая, что Рамалла неоднократно угрожала разорвать сотрудничество с Израилем в сфере безопасности, чего, однако, не делала. Впрочем некоторые из жителей автономии вовсе не считают, что лучшую сделку их руководство заключить не сможет.