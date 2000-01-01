12.07 11:17 MIGnews.com

Трамп объявит о возобновлении мирного процесса

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Газета Al Hayat сообщает, что специальный посланник президента Трампа на Ближнем Востоке Джейсон Гринблат сообщил главному переговорщику палестинской автономии Саебу Эрекату о том, что Израиль пообещал снизить темпы строительства на территориях.Газета утверждает, что Дональд Трамп намерен в ближайшее время выступить с заявлением о возобновлении “мирного процесса”. Между тем, правительство Израиля якобы пообещало “замедлить процесс строительства”.Офис премьер-министра заявил, что “подобных обязательств на себя никто не брал”.Гринблат должен встретиться с премьер-министром Биньямином Нетаниягу сегодня, 12 июля.Гринблат встречался вчера с палестинскими представителями. В переговорах принимал участие посол США в Израиле Давид Фридман.В прошлом месяце в регионе побывала делегация высокопоставленных американских представителей, возглавляемая зятем президента Джаредом Кушнером. По итогам встречи было издано заявление, в котором американцы “критически важную роль Израиля для безопасности региона”.