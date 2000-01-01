12.08 12:33 MIGnews.com
Иерусалим: террористка с ножом напала на прохожих
Один человек получил легкие ранения в результате ножевой атаки в Иерусалиме. Инцидент произошел на улице Султана Сулеймана в субботу, 12 августа.
Террористка с ножом напала на мужчину, ранив его в плечо.
Полицейские находившиеся на месте происшествия усмирили женщину и отобрали у нее нож.
Полицейские израильские полицейские и пограничники, которые присутствовали, подчинили ее, и нож был расположен.
Пострадавший был госпитализирован в ближайшую больницу.
Подробности инцидента выясняются.
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