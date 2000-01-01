12.08 12:33 MIGnews.com

Иерусалим: террористка с ножом напала на прохожих

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Один человек получил легкие ранения в результате ножевой атаки в Иерусалиме. Инцидент произошел на улице Султана Сулеймана в субботу, 12 августа.Террористка с ножом напала на мужчину, ранив его в плечо.Полицейские находившиеся на месте происшествия усмирили женщину и отобрали у нее нож.Полицейские израильские полицейские и пограничники, которые присутствовали, подчинили ее, и нож был расположен.Пострадавший был госпитализирован в ближайшую больницу.Подробности инцидента выясняются.