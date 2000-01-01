12.08 12:55 MIGnews.com

Трамп отправляет эмиссаров для продвижения мирного процесса

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Президент США Дональд Трамп отправит трех посланников в регион в ближайшие три дня, чтобы попытаться продвинуть процесс мирного урегулирования конфликта между Израилем и палестинцами.Об этом сообщил официальный представитель Белого дома.Отмечается, что в поездку отправятся старший советник и зять Трампа Джаред Кушнер, спецпосланник по мирному процессу на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт и советник по национальной безопасности Дина Пауэлл.Ожидается, что "трио" встретится не только с лидерами Израиля и ПА, но и проведет встречи с должностными лицами Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Иордании и Египта.Президент Трамп считает, что нормализация ситуации на Храмовой горе после недавнего кризиса в свете теракта у Львиных ворот, создала возможность для продолжения обсуждения мирного процесса."Региональные переговоры будут играть важную роль. Президент вновь подтверждает, что о мире между израильтянами и палестинцами могут договориться только непосредственно сами эти стороны и что США продолжат работать со сторонами, чтобы двигаться к данной цели", - отметил представитель Белого дома.Также он подчеркнул, что американский лидер с оптимизмом смотрит на достижение мирного соглашения между Израилем и палестинцами. Представитель Белого дома добавил, что, по словам Трампа "достигнуть прочного мира между Израилем и палестинцами будет сложно, но возможно".