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ФАТХ и ХАМАС готовы к примирению 12.10 09:51   MIGnews.com

ФАТХ и ХАМАС готовы к примирению

Представители ФАТХа и ХАМАСа успешно провели первую встречу в Каире, столице Египта. Там они приступили к обсуждению примирении, пишет The Times of Israel.

"Мы достигли соглашения между представителями ФАТХа и ХАМАСа при содействии Египта", - гласит заявление руководства ХАМАСа. Более детально документ переговоры не описывает.

По словам пресс-секретаря ФАТХа, который так же присутствовал на встрече в Каире, подробности переговоров вынесут на обсуждение в ходе пресс-конференции, которая состоится в четверг, 12 октября.

Стороны собрались в Каире во вторник, 10 октября, для того, чтобы положить конец разрушительному расколу между организациями, который случился ещё 10 лет назад.

Также в ближайшие две недели стороны планируют провести более расширенные переговоры о формировании правительства национального единства.

Накануне визита палестинцев в Каир, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что примирение между сторонами может дать начало для решения палестино-израильского конфликта, а также посодействовать стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.
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