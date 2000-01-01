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Фото из соцсети 13.01 10:59   MIGnews.com

Мордехай - жителям Газы: ХАМАС вас использует

Координатор действий правительства Израиля в Иудее и Самарии Йоав Мордехай призвал жителей сектора Газы не позволять ХАМАСу их использовать. Соответствующее заявление он сделал на арабском языке, на своей странице в Facebook, передает newsru

Также Мордехай отметил, что жители города в Палестинской национальной администрации, платят слишком высокую цену за действия палестинской исламистской организации.

"За последние недели 11 палестинцев погибли, десятки получили ранения. ХАМАС прячется за ваши спины, а вы платите за это высокую цену", - написал Йоав Мордехай.
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