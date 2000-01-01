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13.01 20:25   MIGnews.com

Беспорядки в деревне Наби-Салах

Сотни палестинцев устроили беспорядки в деревне Наби-Салах возле Рамаллы в субботу, 13 января. Демонстранты устроили митинг в поддержку 16-летней Ахад Тамими, которая находится под арестом за нападение на солдат ЦАХАЛа.

Участники акции протеста швыряли в израильских военнослужащих камни и жгли покрышки, сообщает Times of Israel.

Также палестинцы скандировали антиизраильские лозунги. Отмечается, что в ходе столкновений демонстрантов и израильских сил безопасности никто не пострадал.

После беспорядков территория Наби Салах была объявлена закрытой военной зоной.
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