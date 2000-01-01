13.07 12:02 MIGnews.com

Ципи Хотовели – арабам в Кнессете: Вы крадете нашу историю

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Выступая на пленарном заседании Кнессета вечером 13 июля заместитель министра иностранных дел Ципи Хотовели ("Ликуд") обрушилась на арабских депутатов из-за недавнего решения ЮНЕСКО объявить Старый города Хеврона, включая Пещеру патриархов (Меарат ха-Махпела), палестинским объектом Всемирного наследия под угрозой."Вы - воры истории. Ваши книги по истории пусты, и вы пытаетесь похитить еврейскую историю и исламизировать ее. Происходящее здесь – это процесс кражи еврейской истории палестинцами через международные форумы.Я рекомендую ЮНЕСКО и арабским членам Кнессета прочитать две книги – Танах, в котором рассказывается история еврейского народа, и новый бестселлер Ассафа Фолла "История палестинского народа: от древности до современной эпохи". Он увлечет вас, потому что она пуста. Потому что у палестинцев не ни королей, ни объектов наследия.Палестинцы присваивают объекты еврейского наследия и вытесняют их, так же как они пытаются подменить Стену Плача исламским объектом, так же, как они пытаются разорвать связь евреев с Храмовой горой", - заявила Хотовели депутатам Арабского списка.