13.07 17:02 MIGnews.com

Абу Мазен поздравил Ави Габая

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас позвонил новому лидеру Аводы Ави Габаю и поздравил его с победой на выборах в Аводе.Аббас напомнил Габаю о том, что другой лидер Аводы, Ицхак Рабин привел Израиль к подписанию соглашений Осло.Габай, со своей стороны, выразил надежду на то, что Аббас встретится с главой правительства Израиля и “начнет строить взаимное доверие”.Габай подчеркнул, что в этом направлении важны любые, даже маленькие шаги - например, обсуждение необходимости убрать мешающий жителям конкретной деревни блок-пост или изъятие из учебных материалов книг, разжигающих ненависть.