Rambler's Top100





Опросы


Nakonu.com








Абу Мазен поздравил Ави Габая 13.07 17:02   MIGnews.com

Абу Мазен поздравил Ави Габая

Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас позвонил новому лидеру Аводы Ави Габаю и поздравил его с победой на выборах в Аводе.

Аббас напомнил Габаю о том, что другой лидер Аводы, Ицхак Рабин привел Израиль к подписанию соглашений Осло.

Габай, со своей стороны, выразил надежду на то, что Аббас встретится с главой правительства Израиля и “начнет строить взаимное доверие”.

Габай подчеркнул, что в этом направлении важны любые, даже маленькие шаги - например, обсуждение необходимости убрать мешающий жителям конкретной деревни блок-пост или изъятие из учебных материалов книг, разжигающих ненависть.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:49
Киббуц в Галилее впервые принял семью арабов
16:26
Либерман: Для Иордании и Египта поселения не были преградой
16:18
Британия: "У нас есть все для реализации Brexit"
15:48
Столкновение автобуса и грузовика близ Ашдода, 30 раненых
15:33
Хаос при въезде Трампа в Париж
15:12
Из-за Трампа: В Париже закрыли Эйфелеву башню
14:50
Сириец приехал в Германию, но хотел взорвать Копенгаген
13:58
ХАМАС: Аббас душит Газу
13:01
У Эйлата перевернулся грузовик ЦАХАЛа, погибли два солдата
12:33
ООН - Израилю: Сперва мир с палестинцами - потом с арабами
12:18
"Серьезное продвижение" в деле о подлодках
12:02
Ципи Хотовели – арабам в Кнессете: Вы крадете нашу историю
11:32
Дадаев получил 20 лет колонии за убийство Немцова
10:56
Израиль. Психологически пострадавшим от войны будут помогать
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus