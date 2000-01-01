Rambler's Top100





Опросы


Nakonu.com






flickr 13.07 18:47   MIGnews.com

"Хизбалла" обещает "удивить Израиль"

Террористическая группировка "Хизбалла" пообещала "удивить Израиль" во время любого предстоящего конфликта, как сообщает The Jerusalem Post в четверг, 13 июля.

Самая последняя угроза исходила непосредственно от главы Исполнительного совета "Хизбаллы" Сайида Хашема Сафиддина в интервью для Al-Manar. Сафиддин сказал, что группировка все время меняется и развивает новые военные возможности. Отметим, что Израиль и Ливан отмечают 11 лет со времени начала Второй Ливанской войны.

Сафиддин, который курирует социальную и экономическую деятельность "Хизбаллы" и был внесен в "черный список" в США в марте, заявил, что израильские сообщения о вооружении "Хизбаллы" "неточны, поскольку вражеские разведывательные службы никогда не могут получить верные данные в этом контексте".

Израиль сражался против "Хизбаллы" на войне, которая длилась 34 дня в 2006 году. С тех пор военные действия между двумя странами были ограничены случайным трансграничным пожаром и сообщениями об авиаударах Израиля по лидерам группировки в Сирии, где боевики поддерживают силы Башара Асада.

На прошлой неделе генерал-лейтенант ЦАХАЛа Гади Айзенкот заявил, что ЦАХАЛ использовал время со времен Второй Ливанской войны, чтобы резко улучшить свои способности и теперь обладает лучшими разведывательными и эксплуатационными возможностями, чем когда-либо прежде.

По словам Айзенкота, ракеты "Хизбаллы" в настоящее время не особенно точны, и израильтяне "не должны паниковать" из-за сообщений о том, что Иран помог "Хизбалле" управлять подземными оружейными заводами.

Выступая в Комитете по иностранным делам и обороне Кнессета, Айзенкот сказал, что "снижение влияния Ирана в районах, близких к границам Израиля, не менее важно, чем победа над боевиками ISIS, а для Израиля, возможно, даже более важно".

В марте прошлого года кувейтская газета Al Jarida сослалась на заместителя начальника Корпуса Стражей Революции Ирана, заявив, что "Хизбалла" управляла подземными оружейными заводами, созданными Корпусом стражей в ответ на предполагаемые нападения Израиля на вооруженные конвои в Сирии.

Согласно сообщению, заводы могут выпускать ракеты дальностью свыше 500 километров, а также противотанковые ракеты и беспилотные летательные аппараты, способные перевозить взрывчатые вещества.

В недавнем сообщении журнала French Intelligence Online были указаны места расположения двух заводов, а также тип боеприпасов, которые они производят. В сообщении говорится, что один подземный объект, расположенный недалеко от Хермеля на северо-востоке Ливана, выпускает ракету Fateh 110, которая может перевозить полутонные боеголовки.

Второй объект, расположенный недалеко от побережья Средиземного моря между городами Тир и Сидон на юге Ливана, выпускает более мелкие боеприпасы.

На прошлой неделе на брифинге с журналистами министр обороны Авигдор Либерман предостерег: "Мы воспринимаем все серьезно. Мы, конечно, знаем о сообщениях, и мы сделаем все, что нужно сделать. Это существенное явление, и мы не можем его игнорировать. Точное оружие, такое как эти ракеты, является проблемой. По сравнению с прошлыми войнами, они попадут глубоко на израильскую территорию".
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:19
Макрон: у Африки - цивилизационная проблема
19:03
Анегби о канале Мертвого моря: у нас есть причина радоваться
18:22
Китай сокращает армию более чем в два раза
17:56
Теракт на севере Камеруна: есть погибшие, десятки раненых
17:02
Абу Мазен поздравил Ави Габая
16:49
Киббуц в Галилее впервые принял семью арабов
16:26
Либерман: Для Иордании и Египта поселения не были преградой
16:18
Британия: "У нас есть все для реализации Brexit"
15:48
Столкновение автобуса и грузовика близ Ашдода, 30 раненых
15:33
Хаос при въезде Трампа в Париж
15:12
Из-за Трампа: В Париже закрыли Эйфелеву башню
14:50
Сириец приехал в Германию, но хотел взорвать Копенгаген
13:58
ХАМАС: Аббас душит Газу
13:01
У Эйлата перевернулся грузовик ЦАХАЛа, погибли два солдата
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus