"Хизбалла" обещает "удивить Израиль"

Террористическая группировка "Хизбалла" пообещала "удивить Израиль" во время любого предстоящего конфликта, как сообщает The Jerusalem Post в четверг, 13 июля.
Самая последняя угроза исходила непосредственно от главы Исполнительного совета "Хизбаллы" Сайида Хашема Сафиддина в интервью для Al-Manar. Сафиддин сказал, что группировка все время меняется и развивает новые военные возможности. Отметим, что Израиль и Ливан отмечают 11 лет со времени начала Второй Ливанской войны.
Сафиддин, который курирует социальную и экономическую деятельность "Хизбаллы" и был внесен в "черный список" в США в марте, заявил, что израильские сообщения о вооружении "Хизбаллы" "неточны, поскольку вражеские разведывательные службы никогда не могут получить верные данные в этом контексте".
Израиль сражался против "Хизбаллы" на войне, которая длилась 34 дня в 2006 году. С тех пор военные действия между двумя странами были ограничены случайным трансграничным пожаром и сообщениями об авиаударах Израиля по лидерам группировки в Сирии, где боевики поддерживают силы Башара Асада.
На прошлой неделе генерал-лейтенант ЦАХАЛа Гади Айзенкот заявил, что ЦАХАЛ использовал время со времен Второй Ливанской войны, чтобы резко улучшить свои способности и теперь обладает лучшими разведывательными и эксплуатационными возможностями, чем когда-либо прежде.
По словам Айзенкота, ракеты "Хизбаллы" в настоящее время не особенно точны, и израильтяне "не должны паниковать" из-за сообщений о том, что Иран помог "Хизбалле" управлять подземными оружейными заводами.
Выступая в Комитете по иностранным делам и обороне Кнессета, Айзенкот сказал, что "снижение влияния Ирана в районах, близких к границам Израиля, не менее важно, чем победа над боевиками ISIS, а для Израиля, возможно, даже более важно".
В марте прошлого года кувейтская газета Al Jarida сослалась на заместителя начальника Корпуса Стражей Революции Ирана, заявив, что "Хизбалла" управляла подземными оружейными заводами, созданными Корпусом стражей в ответ на предполагаемые нападения Израиля на вооруженные конвои в Сирии.
Согласно сообщению, заводы могут выпускать ракеты дальностью свыше 500 километров, а также противотанковые ракеты и беспилотные летательные аппараты, способные перевозить взрывчатые вещества.
В недавнем сообщении журнала French Intelligence Online были указаны места расположения двух заводов, а также тип боеприпасов, которые они производят. В сообщении говорится, что один подземный объект, расположенный недалеко от Хермеля на северо-востоке Ливана, выпускает ракету Fateh 110, которая может перевозить полутонные боеголовки.
Второй объект, расположенный недалеко от побережья Средиземного моря между городами Тир и Сидон на юге Ливана, выпускает более мелкие боеприпасы.
На прошлой неделе на брифинге с журналистами министр обороны Авигдор Либерман предостерег: "Мы воспринимаем все серьезно. Мы, конечно, знаем о сообщениях, и мы сделаем все, что нужно сделать. Это существенное явление, и мы не можем его игнорировать. Точное оружие, такое как эти ракеты, является проблемой. По сравнению с прошлыми войнами, они попадут глубоко на израильскую территорию".