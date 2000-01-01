13.07 18:47 MIGnews.com

"Хизбалла" обещает "удивить Израиль"

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Террористическая группировка "Хизбалла" пообещала "удивить Израиль" во время любого предстоящего конфликта, как сообщает The Jerusalem Post в четверг, 13 июля.Самая последняя угроза исходила непосредственно от главы Исполнительного совета "Хизбаллы" Сайида Хашема Сафиддина в интервью для Al-Manar. Сафиддин сказал, что группировка все время меняется и развивает новые военные возможности. Отметим, что Израиль и Ливан отмечают 11 лет со времени начала Второй Ливанской войны.Сафиддин, который курирует социальную и экономическую деятельность "Хизбаллы" и был внесен в "черный список" в США в марте, заявил, что израильские сообщения о вооружении "Хизбаллы" "неточны, поскольку вражеские разведывательные службы никогда не могут получить верные данные в этом контексте".Израиль сражался против "Хизбаллы" на войне, которая длилась 34 дня в 2006 году. С тех пор военные действия между двумя странами были ограничены случайным трансграничным пожаром и сообщениями об авиаударах Израиля по лидерам группировки в Сирии, где боевики поддерживают силы Башара Асада.На прошлой неделе генерал-лейтенант ЦАХАЛа Гади Айзенкот заявил, что ЦАХАЛ использовал время со времен Второй Ливанской войны, чтобы резко улучшить свои способности и теперь обладает лучшими разведывательными и эксплуатационными возможностями, чем когда-либо прежде.По словам Айзенкота, ракеты "Хизбаллы" в настоящее время не особенно точны, и израильтяне "не должны паниковать" из-за сообщений о том, что Иран помог "Хизбалле" управлять подземными оружейными заводами.Выступая в Комитете по иностранным делам и обороне Кнессета, Айзенкот сказал, что "снижение влияния Ирана в районах, близких к границам Израиля, не менее важно, чем победа над боевиками ISIS, а для Израиля, возможно, даже более важно".В марте прошлого года кувейтская газета Al Jarida сослалась на заместителя начальника Корпуса Стражей Революции Ирана, заявив, что "Хизбалла" управляла подземными оружейными заводами, созданными Корпусом стражей в ответ на предполагаемые нападения Израиля на вооруженные конвои в Сирии.Согласно сообщению, заводы могут выпускать ракеты дальностью свыше 500 километров, а также противотанковые ракеты и беспилотные летательные аппараты, способные перевозить взрывчатые вещества.В недавнем сообщении журнала French Intelligence Online были указаны места расположения двух заводов, а также тип боеприпасов, которые они производят. В сообщении говорится, что один подземный объект, расположенный недалеко от Хермеля на северо-востоке Ливана, выпускает ракету Fateh 110, которая может перевозить полутонные боеголовки.Второй объект, расположенный недалеко от побережья Средиземного моря между городами Тир и Сидон на юге Ливана, выпускает более мелкие боеприпасы.На прошлой неделе на брифинге с журналистами министр обороны Авигдор Либерман предостерег: "Мы воспринимаем все серьезно. Мы, конечно, знаем о сообщениях, и мы сделаем все, что нужно сделать. Это существенное явление, и мы не можем его игнорировать. Точное оружие, такое как эти ракеты, является проблемой. По сравнению с прошлыми войнами, они попадут глубоко на израильскую территорию".