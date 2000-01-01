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flickr 13.08 18:25   MIGnews.com

В Иерусалиме предотвратили террористическое нападение

Израильские силы безопасности сорвали готовившуюся террористическую атаку в Иерусалиме. В воскресенье во второй половине дня, 13 августа, в Бейт-Сафафа был арестован подозреваемый террорист.

Представитель полиции Израиля сообщил, что арест произвели в ходе совместной операции ШАБАКа с израильской полицией. До этого силы безопасности получили оперативную информацию, предупреждающую о намерении араба осуществить теракт в Иерусалиме.

Пор словам очевидцев, подозреваемый был ранен во время ареста.

Никаких подробностей о террористическом заговоре или личности подозреваемого пока не поступало.
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