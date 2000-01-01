В Иерусалиме предотвратили террористическое нападение
Израильские силы безопасности сорвали готовившуюся террористическую атаку в Иерусалиме. В воскресенье во второй половине дня, 13 августа, в Бейт-Сафафа был арестован подозреваемый террорист.
Представитель полиции Израиля сообщил, что арест произвели в ходе совместной операции ШАБАКа с израильской полицией. До этого силы безопасности получили оперативную информацию, предупреждающую о намерении араба осуществить теракт в Иерусалиме.
Пор словам очевидцев, подозреваемый был ранен во время ареста.
Никаких подробностей о террористическом заговоре или личности подозреваемого пока не поступало.