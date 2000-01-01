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Разведка: коллапс Газы может произойти в любой момент 13.08 09:09   MIGnews.com

Разведка: коллапс Газы может произойти в любой момент

ООН обвиняет Палестинскую автономию в “коллективном наказании” Газы. ООН обвиняет в эскалирующемся кризисе не Израиль, а Палестинскую автономию

Израильские исследовательские центры и офицеры разведки пришли к выводу о том, что коллапса гражданской инфраструктуры в Газе можно ожидать в “любой момент”. Ранее офис премьер-министра Биньямина Нетаниягу предсказывал, что Газа станет непригодной для обитания в 2020 году.

Исходя из новой оценки израильская разведка опасается, что ХАМАС может попытаться развязать новую войну с Израилем.

Между тем ООН обвиняет в эскалирующемся кризисе не Израиль, а Палестинскую автономию. В мае Палестинская автономия приняла решение о резком сокращении уровня оплаты израильского горючего, направляемого в Газу, и израильские власти исполнили требование о сокращении поставок электричества в Газу.

Пресс-представитель комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани заявила: “Посередине лета, с постоянно растущей температурой воздуха, время поставок электричества в Газе не превышает шесть часов в сутки, и зачастую - меньше четырех часов в сутки”.

Ранее электричество поставлялось восемь часов в сутки.

Палестинская автономия и правящий в ней ФАТХ обвинены международными организациями в том, что они намеренно приближают гуманитарную катастрофу в Газе - с тем, чтобы вырвать контроль над этой территорией у ХАМАСа. С этой целью ПА значительно сократила финансирование закупок топлива и лекарств, а также выплату зарплат служащим автономии в Газе.
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