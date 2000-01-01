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Палестинская автономия не верит Трампу | Фото: Thinkstock13.08 09:21   MIGnews.com

Палестинская автономия не верит Трампу

У лидеров ПА нет больших ожиданий в связи с выраженной Дональдом Трампом заинтересованностью в возобновлении мирного процесса между Израилем и ПА.

По словам руководителей ПА, за 17 лет с начала мирных переговоров прогресс был незначительным. Также, по мнению чиновников палестинской администрации, не было конкретных изменений в экономической и военной сфере в секторе Газа и на Западном берегу.

В субботу в интервью газете Маарив представитель ФАТХ Мохаммад Аштия сообщил, что правительство Палестины заинтересовано в поиске новых решений, потому что жизнь "под оккупацией" была сложной.

"Тест для администрации США заключается в том, чтобы положить конец нападениям поселенцев, которые поддерживаются израильским правительством, заявляя о поддержки решения двух государств и прекращении оккупации", - сообщил Аштия.

"Первое, что необходимо сделать – построить доверительные отношения, а второе – мирный процесс", - добавил он.

"США, Израиль и ПА должны начать с самого начала, так как решение состоит в том, чтобы создать два независимых государства",- заявила администрация ПА.

"Мы понимаем, что в Америке есть приоритеты, такие как Северная Корея и внутренние проблемы. Однако президент Трамп должен признать необходимость прекращения строительства поселений", - добавили представители ПА.

"Дональд Трамп должен провести такой диалог, чтобы объединить экономику и политику, потому что Израиль намеренно наносит ущерб палестинской экономике, чтобы причинить страдания палестинскому народу", - заявил глава палестинской делегации Саеб Эрекат в Иерусалиме на встрече с американским консулом и послом России в ПА.
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