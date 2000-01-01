Жители Бахрейна протестуют против нормализации с Израилем
Жители королевства Бахрейн выразили свой протест против возможной нормализации отношений с Израилем. Как сообщает Press TV, в четверг, 12 октября, сразу в нескольких городах и деревнях прошли демонстрации, на которых скандировали "Нет нормализации!"
Местные телесети передали кадры, на которых видно, как участники протестов топчут израильский флаг, а также проклинали ближайшего союзника Израиля – США, скандируя "США – великий Сатана". Кроме того, досталось и местному руководству – протестующие критиковали Манаму за аресты инакомыслящих и оппозиционеров.
Отмечается, что протесты закончились столкновениями демонстрантов с сотрудниками силовых структур.
Напомним, что 23 сентября со ссылкой на свои западные и бахрейнские источники издание Middle East Eye сообщило о том, что уже в следующем году представители двух стран объявят о дипломатической оттепели.