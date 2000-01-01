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Житель Тайбе планировал теракт `во имя ISIS` 14.01 14:08   MIGnews.com

Житель Тайбе планировал теракт "во имя ISIS"

В начале этого месяца израильские спецслужбы задержали арабского жителя Тайбе, которому вменяют планирование теракта на территории Еврейского государства.

Согласно опубликованному сегодня заявлению ШАБАКа, поддерживать террористическую организацию ISIS 26-летний Хасан Шейх Юссеф начал около трех лет назад, вдохновившись видеороликами, которые боевики публиковали в интернете. Там же он по видеопособиям учился делать взрывчатку в домашних условиях, а позже пытался через третьи лица приобрести автомат M-16.

Кроме того, на фоне размещения металлоискателей на Храмовой горе этим летом мужчина пытался вербовать новых членов "Исламского государства", а также убеждал их совершать различные виды терактов – от обычных "ножевых" нападений и бросания самодельных бомб в полицейский участок в Тайбе до расстрелов толпы. В итоге все, с кем он общался, отказались идти у него на поводу.

Задержан он был в ходе совместной операции ШАБАК и израильской полиции. 14 января ему были предъявлены обвинения в суде Центрального округа в Лоде. Прокуратура запретила разглашать подробности по данному делу.
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