14.01 21:41 MIGnews.com

"Восточный Иерусалим может быть столицей только Палестины"

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Палестинцы не признают США посредником в урегулировании конфликта с Израилем и не примут ближневосточную "мегасделку", которую готовит американский президент Дональд Трамп.Об этом в воскресенье, 14 января заявил глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас, передает информационное агентство Wafa.Выступая на открытии двухдневного заседания Центрального совета Организации освобождения Палестины в Рамалле, Аббас коснулся признания Трампом Иерусалима в качестве столицы Израиля, а также государства Израиль и сионизма.По словам Аббаса, палестинский народ переживает судьбоносный момент, от которого зависит его будущее. "Мы все здесь находимся, чтобы защитить Иерусалим. Палестинский народ не допустит повторения ошибок прошлого. Он никому не доверит решение своей судьбы, не подчинится ничьему диктату", - сказал глава ПНА."Восточный Иерусалим может быть столицей только государства Палестина. Это наш город и наша земля, мы не покинем его", — подчеркнул политик.Политик подчеркнул, что недавнее поведение президента США, в том числе его признание Иерусалима столицей Израиля, представляет собой "пощечину" палестинцам, и предупредил, что ПА "ответит".Аббас также раскритиковал Соединенное Королевство за Декларацию Бальфура 1917 года, в которой выражалась поддержка созданию еврейского национального дома на исторической Земле Израиля, и потребовал, чтобы Великобритания извинилась и выплатила ПА компенсацию за причиненные убытки.Лидер ПА отметил, что Рамалла также не потерпит вмешательства в свои дела и других арабских государств.