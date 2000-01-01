14.01 07:32 MIGnews.com

ЦАХАЛ атаковал тоннель между Газой и Египтом

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ЦАХАЛ в ночь на 14 января распространил сообщение в котором говорится об ”атаке против террористической инфраструктуры в Газе”.Согласно информации в палестинских СМИ, атакован тоннель между Газой и Египтом в южной части Рафиаха.Атака произошла через несколько минут после того, как ЦАХАЛ заявил о закрытии КПП Керем-Шалом. После этого раздался мощный взрыв. Жителям приграничной полосы сообщили, что речь идет о “контролируемом взрыве” осуществленным ЦАХАЛем.ЦАХАЛ заявил: “После оценки ситуации было принято решение о то, что пропуск товаров через КПП Керем-Шалом будет прекращен до завтрашнего дня”.Ранее произошли стычки между палестинскими демонстрантами и ЦАХАЛем севернее Бейт-Ханун, а также в районе лагеря беженцев Аль-Бурейдж. Два палестинца были ранены снайперами. У пограничных заграждений солдаты обнаружили приготовленные палестинцами гранаты.