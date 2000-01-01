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ЦАХАЛ атаковал тоннель между Газой и Египтом 14.01 07:32   MIGnews.com

ЦАХАЛ атаковал тоннель между Газой и Египтом

ЦАХАЛ в ночь на 14 января распространил сообщение в котором говорится об ”атаке против террористической инфраструктуры в Газе”.

Согласно информации в палестинских СМИ, атакован тоннель между Газой и Египтом в южной части Рафиаха.

Атака произошла через несколько минут после того, как ЦАХАЛ заявил о закрытии КПП Керем-Шалом. После этого раздался мощный взрыв. Жителям приграничной полосы сообщили, что речь идет о “контролируемом взрыве” осуществленным ЦАХАЛем.

ЦАХАЛ заявил: “После оценки ситуации было принято решение о то, что пропуск товаров через КПП Керем-Шалом будет прекращен до завтрашнего дня”.

Ранее произошли стычки между палестинскими демонстрантами и ЦАХАЛем севернее Бейт-Ханун, а также в районе лагеря беженцев Аль-Бурейдж. Два палестинца были ранены снайперами. У пограничных заграждений солдаты обнаружили приготовленные палестинцами гранаты.
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