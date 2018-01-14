Видео: ЦАХАЛ показал уничтожение тоннеля в Керем-Шалом

Общая протяженность тоннеля составляла 1,8 км, он уходил вдоль газопровода на египетскую территорию. По израильской территории проходило 180 метров тоннеля. Тоннель был обнаружен благодаря разведывательными и технологическим возможностям ЦАХАЛа.
Минувшей ночью ХАМАС распространил заявление о том, что речь идет о “коммерческом тоннеле”, которым оперировали бедуинские племена.
Бригадный генерал Ронен Манлис, пресс-представитель ЦАХАЛа заявил, что за тоннелем наблюдали давно и что в его строительстве принимали участие оперативники ХАМАСа.
Манлис заявил: “тот факт, что ХАМАС копает под единственным КПП, через который в Газу идут товары - одновременно и абсурден, и циничен”.
Тоннель был уничтожен спецназом и саперами ЦАХАЛа.
Министр обороны Авигдор Либерман заявил: “Сегодня нами осуществлена профессиональная и точная акция против грубейшего нарушения израильского суверенитета. Послание лидерам ХАМАСа и обитателям Газы совершенно ясное - вкладывайте в святость жизни, а не в похоронные тоннели”.