14.01 09:15 MIGnews.com

ООП требует у мусульман денег на террористов

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В свете угроз Дональда Трампа лишить финансирования Ближневосточное агентство ООН по поддержке палестинских беженцев и организации работ (UNRWA) Организация освобождения Палестины призвала все мусульманские страны перечислить ей деньги, что продолжить платить заключенным в тюрьмах террористам."Призываем обеспечить финансирование через ООП — единственного законного представителя палестинского народа, для поддержания стойкости палестинцев в оккупированном Иерусалиме, оказания помощи семьям погибших, раненым и заключенным", - говорится в опубликованном 13 января заявлении исполкома ООП.Кроме того, организация призвала провести под эгидой ООН международную конференцию на тему "создания независимого палестинского государства" в границах, существовавших на момент 4 июня 1967 года, и со столицей в Восточной Иерусалиме. Также ООП требует поднять вопросы о палестинских беженцах и заключенных, отбывающих сроки в израильских тюрьмах.