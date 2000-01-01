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flickr 14.07 10:49   MIGnews.com

Нетаниягу: статус-кво Храмовой горы не изменится

Террористическое нападение у Львиных Ворот в пятницу, 14 июля, вызвало бурю осуждения в политических кругах Израиля, включая призывы изменить многолетний статус-кво Храмовой горы, согласно которому мусульманам разрешен свободный вход для поклонения, в то время как иудеям запрещено совершать молитвы и религиозные обряды.

На форе теракта в Иерусалиме, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что "статус-кво будет сохранен".

Об этом он заявил на брифинге, на котором присутствовали министр обороны Авигдор Либерман, министр внутренней безопасности Гилад Эрдан и другие сотрудники служб безопасности.
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