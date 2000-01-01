14.07 11:24 MIGnews.com

ХАМАС назвал атаку "ответом на израильский терроризм"

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Террористическая группировка ХАМАС поприветствовала утреннюю атаку на Храмовой горе в Иерусалиме, где группа террористов открыла огонь по сотрудникам израильских сил безопасности.Представитель ХАМАСа Сами Абу Зухри заявил, что нападение стало «естественным ответом на израильский терроризм и осквернение мечети аль-Акса».В пятницу, 14 июля, три террориста открыли огонь у Львиных Ворот в Старом городе. В результате пострадали три израильтянина.Террористы были убиты на месте происшествия.Пока ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за нападение.