14.07 12:05 MIGnews.com

На Храмовой Горе атаковали три брата из Умм эль-Фахм

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Израильская полиция разрешила к публикации имена трех террористов на Храмовой Горе в Иерусалиме.Полиция арестовала нескольких членов семьи террористов.Теракт осуществили Ахмкед Мухаммед аль-Джубарин, 29 лети, Мухкаммед Хамед абд эль-Латиф Джабарин , 19 лет, и Мухаммед Ахмалд Джабрин, 19 лет.Террористы не были известны полиции и ШАБАКу. Они прибыли в Иерусалим на автомобиле с израильскими номерными знаками.В настоящий момент проходит чрезвычайное заседание городского совета Умм эль-Фахм.