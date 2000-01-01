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На Храмовой Горе атаковали три брата из Умм эль-Фахм 14.07 12:05   MIGnews.com

На Храмовой Горе атаковали три брата из Умм эль-Фахм

Израильская полиция разрешила к публикации имена трех террористов на Храмовой Горе в Иерусалиме.

Полиция арестовала нескольких членов семьи террористов.

Теракт осуществили Ахмкед Мухаммед аль-Джубарин, 29 лети, Мухкаммед Хамед абд эль-Латиф Джабарин , 19 лет, и Мухаммед Ахмалд Джабрин, 19 лет.

Террористы не были известны полиции и ШАБАКу. Они прибыли в Иерусалим на автомобиле с израильскими номерными знаками.

В настоящий момент проходит чрезвычайное заседание городского совета Умм эль-Фахм.
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