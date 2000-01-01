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flickr 14.07 11:55   MIGnews.com

Абсурд: Al Jazeera сделала террористов жертвами атаки

Катарский новостной сайт Al Jazeera погряз в обвинениях в антисемитизме, после своего позорного освещения террористической атаки в Старом городе Иерусалим в пятницу, 14 июля.

Редакция сайта решила сосредоточится на гибели террористов, совершивших вопиющую атаку у Львиных ворот.

Так, название статьи о произошедшем в Израиле гласит:

"Иерусалим: палестинцы убиты после стрельбы".

Кроме того, читателям сайта приводится сомнительная информация о самом теракте. Исходя из текста, можно сделать вывод, что террористы вообще не совершали никакого нападения.

«Израильская полиция нейтрализовала трех подозреваемых палестинцев после того, когда они якобы открыли огонь по израильтянам недалеко от мечети Аль-Акса», - говорится в статье сайта.

Напомним, что этим утром, 14 июля, три террориста открыли огонь у Львиных ворот. В результате нападения пострадали три израильтянина.

Террористы были нейтрализованы на месте происшествия.
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