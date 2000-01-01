14.07 12:26 MIGnews.com

Муфтий Иерусалима требует открыть Храмовую гору

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После утреннего теракта в Старом городе, муфтий Иерусалима Мухаммад Хусейн потребовал от израильских властей открыть Храмовую гору для посещения, чтобы мусульмане смогли провести молитву.Муфтий заявил, что "мы не принимаем закрытие горы, и для нас не имеет значения, под каким предлогом она была закрыта".Кроме того, Мухаммад Хусейн обвинил Израиль в "нападении в Иерусалиме и возле мечети Аль-Акса".