ФАТХ о теракте: прискорбно, что Храмовую гору закрыли
После террористического нападения этим утром в Иерусалиме, палестинская партия ФАТХ выступила с резким заявлением. Так, палестинцы осудили решение Израиля закрыть Храмовую гору для посещения, из-за чего мусульмане не смогут прийти и провести молитву на священном месте.
На своей странице в Twitter, руководство партии призвало мусульман отправится в Аль-Аксу и вопреки решению израильских властей совершить молитву.
Пресс-секретарь ФАТХ заявил, что решение "израильских оккупационных сил" закрыть мечеть Аль-Акса, тем самым "запретить мусульманам помолится там", является "опасной и прискорбной" эскалацией агрессии против палестинцев.
Кроме того, партия призвала палестинский народ устроить протест у мечети Аль-Акса.