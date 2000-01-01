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ФАТХ о теракте: прискорбно, что Храмовую гору закрыли | Фото: Thinkstock14.07 12:55   MIGnews.com

ФАТХ о теракте: прискорбно, что Храмовую гору закрыли

После террористического нападения этим утром в Иерусалиме, палестинская партия ФАТХ выступила с резким заявлением. Так, палестинцы осудили решение Израиля закрыть Храмовую гору для посещения, из-за чего мусульмане не смогут прийти и провести молитву на священном месте.

На своей странице в Twitter, руководство партии призвало мусульман отправится в Аль-Аксу и вопреки решению израильских властей совершить молитву.

Пресс-секретарь ФАТХ заявил, что решение "израильских оккупационных сил" закрыть мечеть Аль-Акса, тем самым "запретить мусульманам помолится там", является "опасной и прискорбной" эскалацией агрессии против палестинцев.

Кроме того, партия призвала палестинский народ устроить протест у мечети Аль-Акса.
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