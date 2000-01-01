14.07 13:14 MIGnews.com
Иерусалим: жертвами теракта стали два полицейских
Израильская полиция сообщила, что в результате теракта в Старом городе Иерусалима погибли два сотрудника правоохранительных органов.
Жертвами вопиющего нападения стали представители друзской общины, служившие в МАГАВ.
В результате нападения погибли 30-летний прапорщик Хаиль Сатауи (житель деревни Мджар) и 22-летний прапорщик Камиль Шанан (из деревни Хорпиш).
Полицейские скончались от полученных ранений в больнице "Хадаса Хар ха-Цофим" в пятницу, 14 июля.
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