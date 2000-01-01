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flickr 14.07 13:45   MIGnews.com

Махмуд Аббас осудил теракт у Львиных ворот

Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас осудил террористическое нападение у Львиных ворот в Старом городе Иерусалима в пятницу, 14 июля.

Заявление палестинского лидера было сделано после его телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу.

Напомним, что утром в пятницу, 14 июля, три террориста открыли огонь у Львиных ворот в Старом городе Иерусалима. Жертвами вопиющего нападения стали два полицейских, которые скончались в больнице от полученных травм.

Террористы были нейтрализованы на месте происшествия.
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