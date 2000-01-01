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flickr/Prime Minister of Israel 14.07 15:48   MIGnews.com

Нетаниягу выразил соболезнования родным погибших полицейских

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выразил соболезнования родным погибших в теракте на Храмовой горе полицейских.

"От лица всех граждан Израиля от всего сердца выражаю соболезнования семьям убитых в сегодняшнем теракте на Храмовой горе сотрудников полиции Израиля прапорщика Хаиля Сатауи и прапорщика Камиля Шанана.

Хаилю из деревни Мрар было 30 лет, он служил в пограничной полиции, а затем продолжил службу в подразделении, обеспечивающем безопасность на Храмовой горе. После него остались жена, трехнедельный ребенок, родители и трое братьев.

Камилю из Хорфиша было 22 года. Он вступил в полицию семь месяцев назад и также служил в подразделении на Храмовой горе. После него остались родители, брат и три сестры.

Хаиль и Камиль получили смертельные ранения во время боя с террористами. Врачи боролись за их жизни, но, к нашему величайшему сожалению, не смогли их спасти.

Это печальный день, когда наши братья из друзской общины платят тяжелейшую цену, выполняя нашу общую миссию по защите безопасности нашей страны. Я отдаю им честь за героизм. Да будет благословенна их память", - заявил премьер-министр.
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