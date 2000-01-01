14.07 15:32 MIGnews.com

Герцог: "Тяжелый день для всего народа Израиля"

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Лидер парламентской оппозиции Ицхак Герцог: "Тяжелый и грустный день для всего Израиля, для друзской общины. Двое бойцов-друзов погибли в подлом теракте в Иерусалиме, на Храмовой горе. Они погибли на боевом посту, защищая наш с вами покой и безопасность страны. Мы еще будем говорить об этом тяжелом теракте, о террористах и их пособниках. Мы еще сделаем выводы из происшедшего. Но сейчас - мы скорбим и выражаем соболезнования семьям погибших воинов.Я скорблю и обнимаю семьи, потерявшие сегодня своих сыновей. С огромной болью приношу глубочайшие соболезнования моему другу, бывшему депутату кнессета Шахиву Шанану и его семье, - они потеряли в теракте сына, 22-ух летнего Камиля. Приношу мои соболезнования семье Сатауи, в теракте погиб 30-ти летний Халиль Сатауи. Имена бойцов пограничной стражи старшего сержанта Халиля Сатауи и старшего сержанта Камиля Шанана навсегда останутся в памяти, как имена героев Израиля, павших на боевом посту. Да будет благословенна их память".