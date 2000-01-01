14.07 16:14 MIGnews.com

Ави Габай: "Подлый теракт"

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Ави Габай, председатель Сионистского лагеря, председатель партии Авода: "Мое сердце с семьями полицейских, погибших на боевом дежурстве. Их убили презренные террористы сегодня на Храмовой горе. Погибли старший сержант Халиль Сатауи, 30-ти лет и старший сержант Камиль Шанан, 22-ух лет, сын бывшего депутата кнессета Шахива Шанана. Да будет благословенна их память.Желаю скорейшего выздоровления раненному бойцу пограничной стражи.Трудный день и тяжелый теракт. Печалит и то, что убийцы - израильские граждане. Важно не обобщать, уметь видеть различие между подлыми убийцами и большинством арабских граждан Израиля.Убежден, что силы безопасности примут самые жесткие меры против всех, кто каким-либо образом замешан в подготовке и совершении теракта. Подготовившие и совершившие этот теракт стремились не только убить невинных людей, они пытаются разжечь пламя конфликта в самом болезненном месте, на Храмовой горе".