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twitter.com/@gidonsaar 14.07 16:03   MIGnews.com

Гидеон Саар: "Убийцы осквернили святое место террором"

Бывший министр и член кабинета безопасности, Гидеона Саара, гневно отреагировал на теракт на Храмовой горе.

"Я приношу свои соболезнования семьям полицейских, убитых в свирепом теракте. Убийцы осквернили святое место террором. В ответ мы должны укрепить наш суверенитет на Храмовой горе в частности, и в Иерусалиме в целом" , - заявил Гидеон Саар.



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