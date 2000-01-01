Гидеон Саар: "Убийцы осквернили святое место террором"
Бывший министр и член кабинета безопасности, Гидеона Саара, гневно отреагировал на теракт на Храмовой горе.
"Я приношу свои соболезнования семьям полицейских, убитых в свирепом теракте. Убийцы осквернили святое место террором. В ответ мы должны укрепить наш суверенитет на Храмовой горе в частности, и в Иерусалиме в целом" , - заявил Гидеон Саар.
לבי עם משפחות השוטרים שנרצחו בפיגוע החמור. המחבלים טימאו מקום קדוש ומקום פולחן בטרור. התשובה צריכה להיות- חיזוק ריבונותנו בהר ובירושלים כולה