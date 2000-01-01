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Младенец среди пострадавших в теракте в Иерусалиме | Фото: Thinkstock14.07 16:48   MIGnews.com

Младенец среди пострадавших в теракте в Иерусалиме

В пятницу, 14 июля, спустя несколько часов после того, как два израильских полицейских были убиты в результате теракта на Храмовой горе, стало известно, что среди раненных в Иерусалима была младенец-девочка.

Террористы бросили "коктейль Молотова" в семью, передвигавшуюся на общественном транспорте в Силуне, прямо возле Масличной горы.

Парамедики, которые бросились на место происшествия, оказали первую медицинскую помощь ребенку и двум взрослым. Затем младенца перевезли в медицинский центр Hadassah Ein Kerem в Иерусалиме.

Полиция начала поиск подозреваемых террористов.

Ранее в пятницу 3 арабских израильских террориста открыли огонь по группе полицейских, стоящих прямо возле храма на Храмовой горе. В результате теракта были убиты два полицейских, а третий получил легкие ранения.
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