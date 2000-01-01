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Моше Кахлон: `Циничное использование святыни для террора` 14.07 17:17   MIGnews.com

Моше Кахлон: "Циничное использование святыни для террора"

Министр финансов Моше Кахлон заявил, что сегодняшний теракт на Храмовой горе в Иерусалиме “перешел всякие границы”. “Это циничное использование и осквернение святыни в целях террора и подстрекательства, - подчеркнул Кахлон. - Нейтрализации террористов недостаточно, необходимо выйти на тех, кто отправил их на теракт, и нанести по ним мощный и болезненный удар. И я вновь повторюсь: до тех пор, пока я занимаю пост министра финансов, полиция и службы безопасности не будут испытывать недостатка в финансировании борьбы с террором”.

Кахлон также выразил соболезнования близким погибших сотрудников МАГАВ, 30-летнего прапорщика Хаиля Сатауи из Мджар и 22-летнего прапорщика Камиля Шанана из Хорпиш. “Мое сердце с семьями героев-полицейских, наших братьев-друзов, которые были убиты в результате этого подлого теракта”, - отметил министр финансов.

Заместитель министра Майкл Орен (“Кулану”) заявил, что ответственность за теракт и за гибель сотрудников МАГАВ лежит на ООН и на ЮНЕСКО. “Я обвиняю ЮНЕСКО и ООН, - заявил Орен. - Именно их некомпетентные решения, отрицающие связь евреев с объектами иудейского наследия, поощряют кровопролитие. Они отрицают право Израиля на существование и поддерживают террористические нападения, подобные произошедшему сегодня. Необходимо сделать соответствующие выводы и применять меры против тех, кто подвергает сомнению нашу легитимацию”. Майкл Орен также выразил соболезнования семьям погибших полицейских.

Депутат Кнессета Рахель Азария (“Кулану”), до ухода в политику занимавшая пост вице-мэра Иерусалима, считает, что сегодняшний теракт на Храмовой горе в Иерусалиме - демонстрация того, что террор поднимает планку. “Речь идет о серьезной и опасной активизации террора, - отметила Азария. - Я хочу поблагодарить сотрудников полиции и МАГАВ, которые днем и ночью защищают нас везде: будь то рынок Маханэ Иегуда или Старый город, Стена Плача или Храмовая гора. Именно они охраняют безопасность туристов и молящихся. Убеждена, что они продолжат делать все необходимое, чтобы жизнь в столице текла своим чередом. Нам доводилось пережить тяжелые времена, и истинная победа над террором - продолжать жить в Иерусалиме и посещать его. Я выражаю соболезнования семьям погибших полицейских и надеюсь на скорейшее выздоровление раненого”.

“Это печальное утро для Израиля и для друзской общины, - прокомментировал теракт депутат Акрам Хасон. - Мы потеряли двоих сотрудников полиции в результате подлого теракта на Храмовой горе. Хорпиш оплакивает полицейского Камиля Шахиба Шанана, Маджар горюет о гибели Хаиля Сатауи, у которого лишь недавно родился сын. Все мы разделяем боль и скорбь семей погибших сотрудников МАГАВ. Необходимо положить конец террору любыми возможными способами. Абсолютно недопустимо, чтобы обладатели израильского гражданства и синих удостоверений личности совершали теракты против военнослужащих, сотрудников служб безопасности и граждан государства Израиль”.

Депутат Тали Плоскова также опубликовала заявление в связи с терактом. “Утренний теракт в Иерусалиме потряс всю страну, - написала она. - Я уверена, что те кто стоит за этим не уйдут от справедливого наказания. Необходимо обеспечить безопасность во всех святых местах нашей столицы, которые ежедневно посещают тысячи туристов и жителей нашей страны. Мои соболезнования семьям погибших и скорейшего выздоровления раненому”.
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