14.07 17:50 MIGnews.com

Нетаниягу провел оперативное совещание

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Глава правительства Биньямин Нетаниягу провел дополнительное совещание с министром обороны, министром внутренней безопасности, начальником Генштаба, генеральным инспектором полиции, главой Шабака и координатором действий на территориях.Глава правительства Нетаниягу распорядился демонтировать поминальные палатки, установленные семьями террористов в Умм-эль-Фахме. А также распорядился усилить меры безопасности на подступах к Храмовой горе.Главе правительстве была представлена сводка о проводимом расследовании на территории Храмовой горы и в других местах. Принято решение о продолжении расследования обстоятельств теракта на Храмовой горе в ближайшие дни. Также принято решение о последовательном разрешении на проведение молитв и посещении Храмовой горы в соответсвии с ситуацией, оценка которой будет проведена в воскресенье.