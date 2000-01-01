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twitter.com/@IsraelBreaking 14.07 18:47   MIGnews.com

Теракт на Храмовой горе - "сюрприз" для родных террористов

Шафиа Джабарин, дядя Мухаммеда Хамада Абдель Латиф Джабарин, одного из террористов, атаковавших в пятницу на Храмовой горе, заявил в пятницу, что никто в семье ничего не знал о запланированном нападении.

"Это был полный сюрприз", - заявил Шафиа Джабарин.

Проблема в том, что ШАБАК и полиция также заранее ничего не знали о планировании терактов. Трое террористов в возрасте 19, 20 и 30 лет сумели не попасться израильской разведке.

Нападавшие воспользовались своим большим преимуществом: как израильтяне, они несли голубые удостоверения личности и могли получить свободный доступ к Храмовой горе.

Получение оружия тоже не было проблемой. В арабском секторе оружие легкодоступно - либо украдено у ЦАХАЛа, либо произведено в домашних условиях.

Террористы выбрали самое резонансное место в самый резонансный день недели: Храмовая гора в день пятничных молитв. Они знали, что стрельба в самом "подстрекательском" месте на Ближнем Востоке, вероятно, вызовет серьезную эскалацию конфликта. Террористы ожидали, что стрельба, которая закончится их гибелью, также получит резонансное освещение в средствах массовой информации, а предыдущие подобные инциденты приводили в движение цепь еще более кровавых событий.

На данном этапе трудно установить, была ли атака организована конкретной террористической группировкой. Все варианты рассматриваются, включая причастность ISIS и ХАМАСа. Невозможно исключить возможность участия террористической группировки "Хизбалла", которая в прошлом использовала в своих целях арабских израильтян.

Напомним, что ранее израильская полиция сообщила, что в результате теракта в Старом городе Иерусалима погибли два сотрудника правоохранительных органов. Жертвами вопиющего нападения стали представители друзской общины, служившие в МАГАВ.

В результате нападения погибли 30-летний прапорщик Хаиль Сатауи (житель деревни Мджар) и 22-летний прапорщик Камиль Шанан (из деревни Хорпиш).

Полицейские скончались от полученных ранений в больнице "Хадаса Хар ха-Цофим" в пятницу, 14 июля. В пятницу утром, 14 июля, три палестинца совершили нападение в Старом городе Иерусалима.

Израильская полиция разрешила к публикации имена трех террористов на Храмовой Горе в Иерусалиме. Так, теракт осуществили Ахмкед Мухаммед аль-Джубарин, 29 лети, Мухкаммед Хамед абд эль-Латиф Джабарин , 19 лет, и Мухаммед Ахмалд Джабрин, 19 лет.
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