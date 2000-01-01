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14.07 19:24   MIGnews.com

Либерман: Террористы стремились разжечь огонь вражды

Министр обороны Авигдор Либерман принес свои соболезнования семьям погибших в сегодняшнем теракте пограничников Хаиля Сатауи и Камиля Шанана.

"Государство Израиль продолжит решительно и бескомпромиссно бороться с террористами, с теми, кто послал их и с подстрекателями к террору. Я хочу поддержать бойцов ЦАХАЛа, полицейских и всех сотрудников органов безопасности, которые каждый день ведут борьбу с террором", - заявил Авигдор Либерман.

Глава оборонного ведомства добавил, что террористы, напавшие на полицейских на святом месте, преследовали самые подлые цели, стремясь разжечь огонь вражды между двумя религиями, дестабилизировать ситуацию в государстве и во всем регионе.
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