14.07 07:39 MIGnews.com

Террористы открыли огонь на Храмовой Горе. Трое раненных

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Палестинские террористы открыли огонь у Львиных Ворот в Старом Городе Иерусалима.Три человека получили ранения. Двое находятся в критическом состоянии. Один человек получил ранения средней степени тяжести. Раненные - офицеры израильской полиции.По террористам открыт ответный огонь. Террористы нейтрализованы. В нападении с применением огнестрельного и холодного оружия принимали участие три палестинца. По первоначальной информации, все трое убиты.Следует отметить, что на настоящий момент неясно, каким образом три террориста пронесли оружие на Храмовую Гору.