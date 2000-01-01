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Террористы открыли огонь на Храмовой Горе. Трое раненных 14.07 07:39   MIGnews.com

Террористы открыли огонь на Храмовой Горе. Трое раненных

Палестинские террористы открыли огонь у Львиных Ворот в Старом Городе Иерусалима.

Три человека получили ранения. Двое находятся в критическом состоянии. Один человек получил ранения средней степени тяжести. Раненные - офицеры израильской полиции.

По террористам открыт ответный огонь. Террористы нейтрализованы. В нападении с применением огнестрельного и холодного оружия принимали участие три палестинца. По первоначальной информации, все трое убиты.

Следует отметить, что на настоящий момент неясно, каким образом три террориста пронесли оружие на Храмовую Гору.
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