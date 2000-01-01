Террористы открыли огонь на Храмовой Горе. Трое раненных
Палестинские террористы открыли огонь у Львиных Ворот в Старом Городе Иерусалима.
Три человека получили ранения. Двое находятся в критическом состоянии. Один человек получил ранения средней степени тяжести. Раненные - офицеры израильской полиции.
По террористам открыт ответный огонь. Террористы нейтрализованы. В нападении с применением огнестрельного и холодного оружия принимали участие три палестинца. По первоначальной информации, все трое убиты.
Следует отметить, что на настоящий момент неясно, каким образом три террориста пронесли оружие на Храмовую Гору.