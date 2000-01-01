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Кузен Абу Хдейра планировал террористические атаки | Фото: Thinkstock14.08 14:37   MIGnews.com

Кузен Абу Хдейра планировал террористические атаки

Прокуратура Иерусалима предъявила обвинения Мухаммеду Абу Хдейру - полному тезке и кузену палестинского подростка, убитого тремя евреями летом 2014 года.

Обвинения также предъявлены Аббасу Салхи и Амеру Маатуку. Все трое - резиденты Восточного Иерусалима.

Указанным лицам предъявлены обвинения в принадлежности к террористической организации - Народному Фронту Освобождения Палестины , заговоре с целью совершения террористических атак, незаконном ношении оружия, незаконной боевой подготовке, участии в мятежах и попытках атаковать полицейских.

Участники террористической ячейки несколько раз встречались в марте-июле 2017 года. Среди прочего, обвиняемые планировали обстрелы израильских автомобилей в районе Шхема и применение придорожных фугасов про
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