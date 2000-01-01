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Беннет: Ливан равен `Хизбалле`, `Хизбалла` равна Ливану 14.08 16:25   MIGnews.com

Беннет: Насралла добьется уничтожения Ливана Израилем

В случае начала нового военного конфликта Израиля с "Хизбаллой" ответственность за него будет целиком возложена на Ливан, который является единым целым с этой террористической организацией, заявил министр образования Нафтали Беннет в ответ на угрозы лидера группировки Хассана Насраллы.

"В интересы Израиля входит предотвращение еще одной конфронтации в Ливане, поэтому наша новая стратегия проста: Ливан равняется "Хизбалле", "Хизбалла" равняется Ливану", - говорится в его заявлении, опубликованном 14 августа.

"В отличие от Второй Ливанской войны, на этот раз мы не будем проводить различий между группировкой и государством Ливан. Это означает, что любое нападение со стороны "Хизбаллы" приведет к разрушениям по всей территории Ливана и его институтов.

И Насралла, выступающий как "защитник Ливана" станет "разрушителем Ливана", - добавил лидер "Еврейского дома".

"Мы не стремимся к началу войны и будем делать все возможное, чтобы ее избежать, но другая сторона должна осознавать неминуемость последствий односторонних шагов, представляющих угрозу безопасности Израиля", - добавляет он.

Напомним, что в своей речи, посвященной 11-ой годовщине окончания Второй Ливанской войны, ливанский шейх разразился ливнем новых угроз в адрес Израиля, заявив, что целью "Хизбаллы" может стать ядерный реактор в Димоне.
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