14.08 18:49 MIGnews.com

ХАМАС ничего не знает о туннелях под жилыми домами в Газе

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В ХАМАСе отрицают заявления, сделанные командующим Южным округом ЦАХАЛа генерала Эяля Замира, о том, что под жилыми домами в секторе Газа проложены туннели, и называют эти обвинения основанием для будущих атак на гражданские строения."Такая ложь и слухи являются частью провальной политики и психологической войны (генерала Замира – ред.), с целью повлиять на моральный дух палестинского народа и легализовать преступления, которые он может совершить в отношении мирных жителей Газы", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ХАМАСа.ХАМАС призвал масс-медиа не публиковать "ложь и слухи армии оккупантов", а международные правозащитные группы - "выполнять свой долг по раскрытию намерений сионистской оккупации умышленно атаковать невооруженных гражданских".Впрочем, несмотря на утверждения ХАМАСа, израильские военные предоставили журналистам спутниковые снимки предполагаемых тоннелей ХАМАС в Бейт-Лахии (север сектора Газы) вместе с их географическими координатами.Напомним, что во время пресс-брифинга на прошлой неделе Эяль Замир предупредил о готовности взорвать жилые дома, под которыми проложены туннели ХАМАСа.