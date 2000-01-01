14.08 20:17 MIGnews.com

Израильтянина судят за призывы к Холокосту арабов

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Прокуратура Израиля предъявила официальные обвинения 26-летнему жителю центра страны, который три года назад на своей странице в Facebook призывал сжигать арабов и устроить им Холокост. Бара Розена из Петах-Тиквы обвиняют в подстрекательстве к насилию и расизме.Посты появились на его стене в соцсети летом 2014 году после похищения и убийства палестинскими террористами трех израильских подростков – Эяля Йифраха, Гилада Шаара, и Нафтали Френкеля.В одном из таких сообщений, датированном 30 июня 2014 года – в день обнаружения тел похищенных израильтян – он написал: "Холокост арабским гражданам. Мужчины или женщины – неважно. Я лично готов убить каждого араба голыми руками!!!!" Спустя несколько дней нечто похожее и произошло – арабский подросток Абу Хдейр из Восточного Иерусалима был пойман группой евреев и сожжен заживо.11 июля он писал: "Если бы было законно сжигать арабов, я бы с радостью это делал". А 22 июля: "Вместо того, чтобы садить арабов в тюрьмы, где они чувствуют себя лучше, чем в отелях, мы должны сами их похищать. В моем доме есть большое бомбоубежище, чем похожее на то, что было в "Пиле" (серия американских фильмов в жанре триллер – ред.)".В обвинительном заключении прокуроры отметили, что эти посты были доступны для всех его 490 друзей, а также всех остальных, кто заходил к нему на страницу.В министерстве юстиции сообщили, что обвинения были поданы с одобрения генерального прокурора Авихая Мандельблита, поскольку их характер затрагивает вопросы свободы слова.