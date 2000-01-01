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`Они пытались нам навредить - мы читали это в их глазах` | Фото: Хонейну14.08 20:56   MIGnews.com

"Они пытались нам навредить - мы читали это в их глазах"

Семья израильтян из Иерусалима сообщила о нападении на них группы арабов. Инцидент произошел сегодня утром, 14 августа, когда они ехали на севере Иорданской долины на отдых.

В какой-то момент их обогнал автомобиль с палестинскими номерами и преградил им путь, встав поперек дороги. Из машины вышли трое арабов – один с неопознанным объектом в руке – и попытались атаковать машину израильтян и ее пассажиров.

Беды избежать удалось лишь благодаря спокойствию и изобретательности главе семейства по имени Узи – он вырулил по обочине и сбежал от злоумышленников. При этом он повредил бампер своего автомобиля. Они сразу же позвонили в полицию.

Добравшись до Бейт-Шеана пострадавшие обратились в полицейский участок, предоставив подробное описание нападавших, которое передали действующим в районе инцидента силам ЦАХАЛа. В результате этого в течение короткого времени подозреваемые были арестованы и доставлены в полицию Ариэля. Узнав об этом, Узи обратился в правозащитную организацию "Хонейну" с просьбой помочь полиции добиться для обидчиков его семье строжайшего наказания.

"Полиция Израиля должна разобраться с этим инцидентом в полной мере закона и продемонстрировать, что на 90-й дороге суверенитет принадлежит израильской полиции и государству Израиль, а не бандам арабских головорезов. Чтобы ускорить юридический процесс, организация "Хонейну" отправила в отделение адвоката и уведомила полицию о всей серьезность и важности произошедшего. Мы надеемся, что этот вопрос будет рассмотрен самым надлежащим образом", - заявил юрист "Хонейну", адвокат Менаше Ядо.

"Они пытались нам навредить - мы читали это в их глазах. Их машина не просто остановилась – она остановилась, заблокировав обе полосы ... Сначала я думал, что он хочет развернуться, но он полностью остановился. Они очень быстро выскочили из машины, их намерения были очевидными. Но, хвала Всевышнему, их ловушка сломалась, и мы сбежали, но подобное может произойти с другими семьями на этой дороге", - цитирует Узи "Аруц Шева".
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