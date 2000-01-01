14.10 12:28 MIGnews.com

ФАТХ требует, чтобы ХАМАС не признавал Израиль

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Руководство ФАТХа не требовало от ХАМАСа признания государства Израиль, заявил в интервью Breitbart член революционного совета ФАТХ Ахмад Гюним после того, как ранее на этой неделе две группировки достигли соглашения о примирении."Мы, ФАТХ, никогда не станет требовать, чтобы ХАМАС признал Израиль. И даже напротив. Мы будем требовать, чтобы ХАМАС не признавал Израиль до тех пор, пока Израиль не признает Государство Палестину и право палестинцев на свою собственное государство", - сказал он."Во время одного из визитов, которые я совершил в Катар, я встретился с на тот момент лидером ХАМАСа Халедом Мешалем и попросил его никогда не принимать требование признать Израиль. ООП признала Израиль, но Израиль никогда не признавал Палестинское государство. В рамках Осло они признали организацию ООП, но не признают Палестинское государство при том, что ООП по-прежнему признает Израиль. Они дали Израилю бесплатный подарок", - утверждает Гюним.По его словам, ФАТХ под руководством Махмуда Аббаса признает Израиль только после того, как "Израиль признает Палестинское государство"."В платформе ФАТХ говорится, что мы принимаем соглашения, подписанные ООП, среди которых есть соглашения, подписанные в Осло, признающие государство Израиль, но на этом все. Не будет никакого признания ФАТХом Израиля, пока Израиль не признает Палестинское государство", - предупредил он.