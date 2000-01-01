14.10 15:13 MIGnews.com

Министр Эрдан: ХАМАС и ФАТХ мирятся за счет Израиля

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Министр общественной безопасности Израиля Гилад Эрдан считает обоснованным реакцию руководства страны на примирение между ФАТХом и ХАМАСом."Реакция Израиля на соглашение была разумной. Конечно, в этот процесс были вовлечены Египет и США, поэтому результаты определенно надо изучить.Над этим работают уже много лет. Но на этот раз обе стороны заинтересованы (в примирении – ред.), потому что они обе ослаблены. ХАМАС слаб на гражданском фронте: Газа – на грани коллапса, и ХАМАС не может дать своим гражданам то, что им так надо. А им надо, чтобы их вытащили из болота. ПА тоже нуждается в восстановлении контроля, но мы не так наивны.Мы знаем, что председатель ПА Махмуд Аббас по-прежнему платит зарплаты террористам, и мы не наблюдаем за ХАМАСом желание сложить оружие. Поэтому мы будем и дальше наблюдать. Если Израиль выиграет от этого соглашения, будет хорошо. Но предпосылок к этому я не вижу", - сказал он в пятничном интервью 2-му каналу ИТВ.В то же время Эрдан скептично относится к вероятности успешного примирения между двумя "заклятыми друзьями"."Сейчас это больше похоже на попытку создать видимость успехов для ХАМАСа и ПА. Это не сулит Израилю ничего хорошего, и, вероятно, будет осуществлено за счет Израиля, потому что станет сложнее утверждать, что Газой руководит террористическая организация. Но мы посмотрим, к чему это приведет и если (руководить Газой – ред.) продолжит террористическая организация, мы будем соответственно относиться к соглашению", - предупредил министр.