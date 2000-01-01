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Youtube/ скриншот с видео14.10 19:42   MIGnews.com

Беннет требует разорвать все связи с ПА

Министр просвещения Нафтали Беннет ("Еврейский дом") заявил, что потребует от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу разорвать все контакты с Палестинской администрацией после примирения ФАТХа с ХАМАСом.

Ранее стороны подписали мирный договор в Каире.

По сообщениям Time of Israel, данный вопрос лидер партии "Еврейский дом" намерен поднять данный вопрос на еженедельном заседании кабинета министров в ближайшее воскресенье. Предполагается, что Беннет выдвинет два требования: первое состоит в том, что Израиль разрывает все контакты с ПА; второе заключается в отмене всех ранее подписанных соглашений с палестинцами в одностороннем порядке.

Включая соглашение о строительстве палестинцев в районе С в Иудее и Самарии, находившегося под полным контролем Израиля и создании промышленной зоны в Таркумии и других городах.

На такие "уступки" Израиль пошел еще в мае " в качестве жеста доброй воли" по просьбе президента США Дональда Трампа, который намерен возобновить переговоры между конфликтующими сторонами.

Министр просвещения решительно выступил против сделки ФАТХа с ХАМАСом, в то время как Нетаниягу более "сдержанно" прокомментировал это примирение.

Так, после того, как ХАМАС объявил о подписании договора с ФАТХом, глава израильского правительства заявил, что данное "примирение не приближает мир, а лишь отдаляет его".

В четверг, 12 октября, представители обеих сторон провели двухдневную встречу в Каире, где пришли к ряду договорённостей и объявили о перемирии после 10-летнего конфликта.
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