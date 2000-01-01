15.01 10:18 MIGnews.com

Аббас проклял Трампа и отменил Осло

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Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас выступил с двухчасовой речью перед руководством ООП и автономии.Аббас, в отличие от прежних своих официальных выступлений, отошел от написанной для него заранее речи, и “говорил на языке народа” как это теперь определяют палестинские сановники.Аббас заявил, что соглашения Осло “мертвы”, и что предложенная президентом США Дональдом Трампом “сделка столетия” является “пощечиной столетия”.Аббас сказал: “Сегодня день, когда соглашения Осло закончились. Израиль их убил. Мы - автономия без всякой власти, и мы живем под оккупацией, которая им ничего не стоит. Трамп (тут глава автономии использовал грубое выражение яхриб бейтак, которое можно перевести чтоб он сдох) заявил, что отрезает финансирование, поскольку переговоры провалились. Да когда, черт побери, эти переговоры начинались?”Аббас предупредил, что любые новые переговоры “начнутся только в контексте международного сообщества, в рамках международной конференции”. Аббас предупредил: “Пусть всем будет совершенно ясно: мы более не принимаем американского лидерства в процессе переговоров”.Аббас также атаковал Арабскую Лигу: “Арабская Лига обвиняет палестинский народ в том, что он не делает достаточно для защиты Иерусалима.. мы - народ, который вышел на ненасильственные протесты после иерусалимской декларации Трампа. У нас 20 убитых, 5000 раненных, 1000 арестованных, и они имеют наглость заявлять, что палестинский народ не вышел на улицы!”Далее Аббас добавил: “Я хочу сказать этому министру - если он хочет помочь палестинскому народу - пусть протянет ему руку помощи, если нет - пусть провалится в ад!”Аббас также обрушился на ХАМАС и Исламский джихад за то, что те не прислали своих представителей в Рамаллу, заявив, что сейчас - “не время для политики, надо биться за будущее Иерусалима и Палестинского государства”.