15.01 13:12 MIGnews.com

Лавров: палестинцы много лет шли на уступки Израилю

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По оценкам Кремля, в сложившейся ситуации шансы прямого диалога между израильтянами и палестинцами стремятся к нулю.Напомнив о пагубности и рисках тупика в арабо-израильских отношениях, глава МИД РФ Сергей Лавров заверил в том, что власти его страны "прекрасно понимает те эмоции", которые сейчас испытывают палестинцы из-за намерений Дональда Трампа переместить посольство в Иерусалим."Они действительно на протяжении многих лет, шаг за шагом, делали односторонние уступки, не получая ничего взамен. Причем они были готовы к прямым переговорам с израильтянами, без предварительных условий, мы были готовы принять их с этой целью на территории РФ. Пока такого прямого контакта без предварительных условий не состоялось. И в нынешней ситуации я думаю, что шансы на это стремятся к нулю, что печально", - передает сказанное им на пресс-конференции 15 января РИА Новости.